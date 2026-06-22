Посольство РФ предупредило туристов, чем опасен сбор растений на Шри-Ланке: речь о десятках тысяч долларов

Россиянам не следует собирать растения или отлавливать животных, находясь на Шри-Ланке. Такую рекомендацию дал туристам заведующий консульским отделом посольства России в Коломбо Александр Ивин. Дипломат напомнил, что законодательство Шри-Ланки предусматривает серьёзные санкции за подобные действия.
2Помимо явного вреда окружающей среде, это серьезное уголовное преступление, разбирательство по которому будет длиться весьма длительный период (на практике — от полутора лет)", — сказал он РИА Новости.
Ивин добавил, что штраф может составить десятки тысяч долларов, кроме того, нарушитель может получить длительный тюремный срок.
Почему туристам, вернувшимся из Египт, а грозит штраф за незаконный ввоз редких кораллов в багаже, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем корреспондент KP.RU Лилия Сокольникова перечислила, за что российских туристов штрафуют на популярных зарубежных курортах в 2026 году.