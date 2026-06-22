Погибло трое в семье. Солдат не дожил до Победы всего месяц

22 июня обычно звучит как дата из учебника. День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны, минута молчания, фотографии солдат. Но чем старше мы становимся, тем лучше понимаем: память держится не только на этом.
Корреспондент krsk.aif.ru вместе с родственниками восстанавливает историю своей семьи, судьба которой тесно связана с событиями войны.
Сохранение воспоминаний.
Моя личная память живёт в семейных папках. В старых снимках. В коротких записях, где есть только имя, год и место рождения и несколько строк о судьбе. Иногда этого мало, чтобы получить полное представление о человеке. Но достаточно, чтобы он не исчез совсем.
Историю моей семьи по крупицам собирает Елена Ефимовна Катунцева (Куделевич), родная сестра моей бабушки. Она восстанавливает наше генеалогическое древо, ищет имена, даты, родственные связи, места, где жили наши предки. К моему 15-летию она передала мне маленькую папочку с фотографиями и подписала: «С днём рожденья, Дашенька! Помни своих предков». В тот день она подарила мне память о тех, кого я никогда не знала, но кто невидимой нитью связан со мной.
Драгоценная папка.
Когда ищешь информацию на сайтах, находишь лишь несколько сухих строчек. Для меня это выглядело так: «Александра Борисовна Логинова. Родилась в 1879 году. Город Котлас. Умерла в 1964 году».
Но потом начинаешь думать, перечитывать, из строк с цифрами появляется человек. Иногда начинаешь додумывать, каким он был. Например, мою прапрабабушку Александру Логинову в семье ласково называли «бабушкой Борисовной». О ней вспоминали как о милой, доброй, спокойной и уравновешенной женщине.
И вот уже видишь её улыбку на фотографии, начинаешь представлять, как неугомонные внуки забирались к ней на колени и просили рассказать сказку, а она улыбалась им и начинала повествование. Александра Борисовна родила 11 детей. Её старшая дочь Лиза умерла уже взрослой, а самой младшей была мама моей бабушки Елизавета Васильевна. В семейных воспоминаниях сохранились имена некоторых детей Александры Борисовны: тётя Галя, Георгий Васильевич, которого называли Егоршей, Александр Васильевич, погибший в Великую Отечественную войну.
Я понимаю, что знаю о них немного. Но это «немного» уже имеет вес. Потому что, если имя осталось, человек не пропал окончательно. Он всё ещё рядом с семьёй, пусть даже через чужой рассказ, старую запись или фразу, которую кто-то успел сохранить.
Война в именах родных.
22 июня у всех ассоциируется с войной. По нашей семье она тоже прошлась. Прадедушка моей мамы Яков Андреевич Куделевич родился и вырос в Хотинском районе Черновицкой области. Он был мужем Горпины Демьяновны. Участник Великой Отечественной войны. Прошёл всю войну и погиб в апреле 1945 года в Польше. Похоронен в братской могиле в Люблине. Дата его смерти воспринимается особенно тяжело: апрель 1945 года. До Победы оставалось совсем чуть-чуть.
Для истории всей России это одна судьба среди миллионов. Для нашей семьи — потеря мужа и отца, которого ждали домой. В сохранившихся записях есть и другая боль. У Горпины Демьяновны, его жены, в годы войны погибли муж и старший сын. Потом, уже в 1952 году, её репрессировали и выслали в посёлок Парчум Чунского района Иркутской области.
Её жизнь нельзя назвать легкой. В записях сказано, что она была властной и выносливой, сильной женщиной. Даже в 80 лет свободно проходила пешком 10 км.
Я читаю это и думаю, что женская память о войне часто тише фронтовой. Мужчины уходили воевать, погибали, пропадали без вести, возвращались ранеными. Женщины оставались жить дальше. Растили детей, работали, терпели потери, переезжали, поднимали семьи. Именно на них многое держалось.
Мне не хочется говорить об этом высокопарно. В таких историях это лишнее. Здесь достаточно фактов, за которыми скрываются судьба и огромная сила.
Простая жизнь тоже важна.
Хотя День памяти и скорби заставляет прежде всего думать о войне, семейная история шире. Она ещё и о том, как люди жили до войны и после неё.
Ефим Яковлевич Куделевич, сын Якова Андреевича и Горпины Демьяновны, родился 7 апреля 1927 года в селе Капливка. В 1951 году женился на Елизавете Васильевне Логиновой — в Котласе Архангельской области. В записи о нём есть деталь, которая сразу делает его живым. Он был сварщиком, фотографом, портретистом, часовым мастером и пчеловодом. Умел зарабатывать, был предприимчивым. Мне очень нравится эта часть. Видно, что человек не боялся работы и умел находить дело для себя.
Его жена Елизавета Логинова родилась 20 сентября 1922 года в Котласе. Информация о её матери Александре Борисовне и отце Василии Логинове тоже есть в семейных записях. Во время войны Елизавета в составе комсомоль 17aa ской бригады рыла окопы под Сталинградом, за что была награждена медалью. Потом получила профессию бухгалтера, всю жизнь работала, хорошо шила. Была степенной и рассудительной.
Почему-то, вспоминая о войне, мы говорим только о человеке внутри неё. Но люди продолжали строить свою жизнь дальше. У каждого были работа, семья, свои привычки, своя манера говорить, молчать, спорить, заботиться.
Однако есть в семейной памяти и тяжёлые вещи. Александра Логинова, о которой я вспоминала вначале, прожила тяжёлую жизнь с мужем Василием. Он пил, гулял, плохо с ней обращался. Об этом в семье рассказывали скупо. Наверное, такие истории всегда тяжело озвучивать. Но я думаю, что память не должна быть только красивой. Если убрать из неё боль, она станет неполной.
Что ещё предстоит узнать.
По маминой линии у меня уже есть эти крупицы. Благодаря Елене Катунцевой они складываются в семейное древо. Где-то оно подробное, где-то почти пустое. Но оно растёт.
Со стороны моего отца известно гораздо меньше. Раньше я не так остро это чувствовала. Казалось, если никто не рассказал, значит, так получилось, знать не обязательно. Сейчас я думаю иначе. Это не просто пробел в моих знаниях, это пробел в моей истории, в моей идентичности и понимании себя, своего рода, а значит, это мой личный вызов.
Нужно попробовать восстановить хотя бы часть этой памяти. Хочется узнать имена, места, даты. Найти фотографии, если они сохранились. Спросить у тех, кто ещё может помнить. Записать даже самые маленькие подробности. Потому что потом именно они становятся самыми ценными.
Мы часто думаем, что семейная история должна быть большой и сразу готовой. Будто нужно одномоментно знать всех предков до седьмого колена. Но, наверное, движение к знанию должно начинаться с простого вопроса: «Расскажи, кто это?».
Мне бы хотелось, чтобы кто-то тоже задумался о своих родных. Может быть, позвонил бабушке. Спросил у мамы о прадеде. Достал старые фотографии, которые давно лежат без подписей. Или просто впервые понял, что семейная память не появляется сама. Её кто-то должен бережно собрать.