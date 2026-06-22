Клуб НХЛ «Оттава» обменял олимпийского чемпиона Брэди Ткачука во «Флориду»

«Оттава» в результате обмена получила три выбора в первом раунде на драфте НХЛ (два — в 2026 году, один — в 2029-м), а также выбор во втором раунде драфта 2027 года. За «Флориду» с 2022 года выступает Мэттью Ткачук, старший брат Брэди Ткачука.