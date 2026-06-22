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Клуб НХЛ «Оттава» обменял олимпийского чемпиона Брэди Ткачука во «Флориду»

Взамен канадский коллектив получил несколько выборов на драфте НХЛ.

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» обменял нападающего и капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду». Об этом сообщила пресс-служба «Флориды».

«Оттава» в результате обмена получила три выбора в первом раунде на драфте НХЛ (два — в 2026 году, один — в 2029-м), а также выбор во втором раунде драфта 2027 года. За «Флориду» с 2022 года выступает Мэттью Ткачук, старший брат Брэди Ткачука.

В конце апреля Брэди Ткачук, контракт которого с «Оттавой» был рассчитан до конца сезона-2027/28, опровергал слухи о возможном обмене из канадского клуба. Годовая зарплата нападающего составляет около $8,2 млн.

Брэди Ткачуку 26 лет, «Оттава» выбрала его на драфте НХЛ 2018 года под общим четвертым номером, с 2021-го форвард был капитаном команды. Всего Ткачук провел за «Оттаву» в регулярных чемпионатах НХЛ 572 матча, забросил 213 шайб и отдал 250 результативных передач.

В составе сборной США Ткачук стал олимпийским чемпионом 2026 года.

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