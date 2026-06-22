ХК «Амур» продлил контракт с нападающим Андреем Крутовым

ХК «Амур» продлил контракт с еще одним игроком. На правах аренды в составе клуба остался воспитанник тольяттинской «Лады» Андрей Крутов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в прошлом сезоне он провел 21 матч и набрал 4 очка (2+2).
В 2022 году молодой нападающий выступал в Молодежной хоккейной лиге за клуб «Чайка», который является частью системы нижегородского «Торпедо». Уже в 2023 году Андрей Крутов стал обладателем Кубка Харламова. В 2024 году на драфте Национальной хоккейной лиги в седьмом раунде игрока выбрал клуб «Каролина». Сезон 2025/26, как мы ранее писали, он провел в ХК «Амур».
— Андрей в прошлом сезоне здорово проявил себя для молодого игрока. Он все еще является «лимитчиком», может сыграть как в центре, так и на краю. Он точно добавит нашему составу вариативности. Хорошо влился в наш коллектив и является примером для других молодых хоккеистов в плане серьезного отношения к своей работе как на льду, так и за его пределами. Рады, что еще один сезон Андрей проведет с нами, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об обмене ХК «Амур» со «Спартаком». В хабаровскую команду прибыли четверо сильных игроков.