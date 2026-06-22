ХК «Амур» продлил контракт с нападающим Андреем Крутовым

— Андрей в прошлом сезоне здорово проявил себя для молодого игрока. Он все еще является «лимитчиком», может сыграть как в центре, так и на краю. Он точно добавит нашему составу вариативности. Хорошо влился в наш коллектив и является примером для других молодых хоккеистов в плане серьезного отношения к своей работе как на льду, так и за его пределами. Рады, что еще один сезон Андрей проведет с нами, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.