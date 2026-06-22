Солдат не дожил до Победы всего месяц

Однако есть в семейной памяти и тяжёлые вещи. Александра Логинова, о которой я вспоминала вначале, прожила тяжёлую жизнь с мужем Василием. Он пил, гулял, плохо с ней обращался. Об этом в семье рассказывали скупо. Наверное, такие истории всегда тяжело озвучивать. Но я думаю, что память не должна быть только красивой. Если убрать из неё боль, она станет неполной.