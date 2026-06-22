У стен Главного храма ВС РФ военные приняли участие в акции «Свеча Памяти»

В основе постановки будет симфоническая музыка, литературные чтения, хроника войны, голос Левитана и большой хор. Основная цель мероприятия — провести зрителя через ключевые этапы истории Великой Отечественной войны: от первых минут, через трагические события и героические поступки народа, к Победе и сохранению памяти о событиях.