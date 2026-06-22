У стен Главного храма ВС РФ военные приняли участие в акции «Свеча Памяти»

Более 300 военнослужащих Московского территориального гарнизона приняли участие во всероссийской акции «Свеча Памяти» у стен Главного храма Вооружённых сил России, с зажжёнными свечами они выстроились в виде цифры 1418, которая символизирует количество дней Великой Отечественной войны, сообщило Министерство обороны РФ.
Кроме того, по периметру музейного комплекса «Дорога памяти» были зажжены свечи к капсулам с землей с мест захоронений и братских могил советских воинов, чтобы почтить память погибших.
22 июня на территории музейно-храмового комплекса Центрального парка «Патриот» любой желающий сможет присоединиться к акции «Свеча Памяти» и зажечь свечу. Также у граждан будет возможность поучаствовать в мероприятиях, посвящённых Дню Памяти и скорби.
Вечером возле памятника «Матерям победителей» на территории этого комплекса пройдёт концерт-реквием «И помнит мир спасенный… “. Его участниками, в частности, станут народные артисты России, деятели культуры и искусства, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.
В основе постановки будет симфоническая музыка, литературные чтения, хроника войны, голос Левитана и большой хор. Основная цель мероприятия — провести зрителя через ключевые этапы истории Великой Отечественной войны: от первых минут, через трагические события и героические поступки народа, к Победе и сохранению памяти о событиях.
Напомним, 6 мая, накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Главном храме ВС РФ состоялась Божественная литургия. Её провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.