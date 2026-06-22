В Хабаровском крае за выходные в четырёх ДТП пострадали пять человек

В Хабаровском крае за минувшие выходные, 20 и 21 июня, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили пять человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два наезда на пешеходов, одно столкновение и один съезд с дороги. Особую тревогу вызывают наезды на пешеходов — оба случая произошли в светлое время суток, когда видимость была достаточной.
Всего за два выходных дня на территории региона выявлено 588 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 12 из них попались в Хабаровске. Ещё 34 водителя привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах, причём 21 нарушение зафиксировано именно в краевой столице.
Сами пешеходы тоже отличились: 39 человек переходили дорогу с нарушениями, 11 из них — в Хабаровске. Отдельного упоминания заслуживает статистика по водителям без прав: 39 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. В Хабаровске таких нарушителей оказалось 17. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД и помнить, что от этого зависят человеческие жизни.
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