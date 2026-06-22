В Хабаровском крае за выходные в четырёх ДТП пострадали пять человек

Сами пешеходы тоже отличились: 39 человек переходили дорогу с нарушениями, 11 из них — в Хабаровске. Отдельного упоминания заслуживает статистика по водителям без прав: 39 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. В Хабаровске таких нарушителей оказалось 17. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД и помнить, что от этого зависят человеческие жизни.