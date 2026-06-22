Хабаровских туристов предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

— Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), новое правило действует для всех иностранцев, включая россиян с безвизовым режимом до 45 дней и с электронными визами. Исключение сделали для пассажиров, которые не покидают транзитную зону, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов, — отмечает «Газета.Ru».