Хабаровских туристов предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам

Новые правила въезда во Вьетнам начинают действовать с сегодняшнего дня, 22 июня. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь туристам необходимо будет заранее заполнять электронную карту прибытия.
Новое требование касается всех международных аэропортов страны. Анкету можно оформить за 72 часа до въезда во Вьетнам на официальном портале миграционной службы страны. Форма доступна на русском языке. Заполнить необходимо паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме.
После того, как анкета будет верно заполнена и отправлена, система выдаст QR-код, который потребуется на паспортном контроле.
— Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), новое правило действует для всех иностранцев, включая россиян с безвизовым режимом до 45 дней и с электронными визами. Исключение сделали для пассажиров, которые не покидают транзитную зону, а также для владельцев дипломатических и служебных паспортов, — отмечает «Газета.Ru».
Напомним, сегодня хабаровские туристы заполняют подобные электронные карты прибытия и для посещения других стран. Например, ранее это требование появилось для путешествия по Китаю, а также для поездок в Таиланд.