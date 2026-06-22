Трамп заявил, что расширит иск против NYT из-за материалов об Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он планирует добавить новые обвинения в иск против издания The New York Times.
Он уточнил, что это связано с публикациями NYT об Иране.
«Я добавлю все их ложные и нелепые репортажи к моему многомиллиардному иску против них. Они преступники», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, речь идёт о «подтасовке» фактов. Трамп заявил, что это является государственной изменой.
Напомним, осенью 2025 года Трамп подал иска в отношении The New York Times. Он потребовал 15 миллиардов долларов «за клевету в связи с десятками лет лжи о нём». Суд отклонил иск, но оставил за президентом США право подать его вновь. Трамп снова подал иск в октябре.
Напомним, по данным Reuters, Трамп решил обжаловать судебное постановление с требованием убрать его имя из названия Кеннеди-центра.