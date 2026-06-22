Трамп заявил, что расширит иск против NYT из-за материалов об Иране

Напомним, осенью 2025 года Трамп подал иска в отношении The New York Times. Он потребовал 15 миллиардов долларов «за клевету в связи с десятками лет лжи о нём». Суд отклонил иск, но оставил за президентом США право подать его вновь. Трамп снова подал иск в октябре.