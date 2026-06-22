Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что расширит иск против NYT из-за материалов об Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он планирует добавить новые обвинения в иск против издания The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он планирует добавить новые обвинения в иск против издания The New York Times.

Он уточнил, что это связано с публикациями NYT об Иране.

«Я добавлю все их ложные и нелепые репортажи к моему многомиллиардному иску против них. Они преступники», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, речь идёт о «подтасовке» фактов. Трамп заявил, что это является государственной изменой.

Напомним, осенью 2025 года Трамп подал иска в отношении The New York Times. Он потребовал 15 миллиардов долларов «за клевету в связи с десятками лет лжи о нём». Суд отклонил иск, но оставил за президентом США право подать его вновь. Трамп снова подал иск в октябре.

Напомним, по данным Reuters, Трамп решил обжаловать судебное постановление с требованием убрать его имя из названия Кеннеди-центра.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше