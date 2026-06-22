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Школьник из Хабаровского края хотел сдать экзамены и потерял 930 тысяч

В мае прошлого года с подростком из района имени Полины Осипенко связались неизвестные — они сообщили, что его нет в списках на сдачу экзаменов и ему необходимо продиктовать код доступа от кабинета государственных услуг. Мошенники убедили 15-летнего юношу перевести 930 тысяч из родительских денег на «безопасный счет». Мать мальчика обратилась в прокуратуру. В суд поступило.

В мае прошлого года с подростком из района имени Полины Осипенко связались неизвестные — они сообщили, что его нет в списках на сдачу экзаменов и ему необходимо продиктовать код доступа от кабинета государственных услуг. Мошенники убедили 15-летнего юношу перевести 930 тысяч из родительских денег на «безопасный счет». Мать мальчика обратилась в прокуратуру. В суд поступило заявление о взыскании суммы и процентов за пользование чужими деньгами с лица, на счет которого поступили средства. Суд поддержал прокурора.