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Хабаровский «Амур» шесть раз сразится с владивостокским «Адмиралом» за Кубок Икры

Три матча пройдут в Хабаровске на льду «Платинум Арены» — 25 октября 2026 года, 25 декабря 2026 года и 11 марта 2027 года. И еще три игры планируются во Владивостоке в местной «Фетисов Арене» — 1 ноября 2026 года, 15 декабря 2026 года и 20 марта 2027 года. Добавим, что новый сезон в КХЛ «Амур».

Три матча пройдут в Хабаровске на льду «Платинум Арены» — 25 октября 2026 года, 25 декабря 2026 года и 11 марта 2027 года. И еще три игры планируются во Владивостоке в местной «Фетисов Арене» — 1 ноября 2026 года, 15 декабря 2026 года и 20 марта 2027 года. Добавим, что новый сезон в КХЛ «Амур» начнет 6 сентября 2026 года в Магнитогорске матчем с местным «Металлургом». Через два дня, 8 сентября, «тигры» снова встретятся с «Магниткой» в гостях. Затем, 10 сентября, клуб из Хабаровска сыграет с «Сибирью» в Новосибирске, а 12 сентября закончит свой первый выезд в Астане матчем с «Барысом».