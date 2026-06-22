Сегодня в центре Хабаровска ограничат движение общественного транспорта

Ограничения продлятся с 20:30 до 22:00 из-за проведения беговой акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. В частности, будет запрещено движение всех видов транспорта по улице Шевченко от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского. Движение будут регулировать сотрудники ГАИ. Напомним, что сегодня в России отмечается 85-я годовщина с момента начала Великой Отечественной войны. В связи с этим в краевой столице на площади Воинской славы состоится несколько памятных мероприятий, в том числе мемориальный митинг, легкоатлетический забег, возложение зажженных свечей к композиции «Помним» и минута молчания.