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Вертолет Robinson R-44 пропал в Приморском крае

Днем 21 июня вертолет, следовавший по маршруту поселок Терней — село Единка, перестал выходить на связь. Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Проводится поисково‑спасательная операция. Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Днем 21 июня вертолет, следовавший по маршруту поселок Терней — село Единка, перестал выходить на связь. Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Проводится поисково‑спасательная операция. Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.