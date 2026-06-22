Вертолет Robinson R-44 пропал в Приморском крае

Днем 21 июня вертолет, следовавший по маршруту поселок Терней — село Единка, перестал выходить на связь. Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Проводится поисково‑спасательная операция. Приморская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.