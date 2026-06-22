397 хабаровчан подали заявки на конкурс «Моя страна — моя Россия»

В XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» свои проекты представили более 80 тысяч человек, из них 397 — жители Хабаровского края. «Жители Хабаровского края ежегодно входят в число активных участников проекта, предлагая инициативы, направленные на развитие образования, социальной сферы, сохранение исторической памяти, экологические и культурные проекты», — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края. Большинство участников — молодежь от 14 до 35 лет. Они представили проекты в 12 номинациях конкурса, охватывающих разные направления развития российских территорий — от образования и науки до экологии, цифровой трансформации, укрепления межнационального единства и развития местных сообществ. После завершения заявочной кампании каждую заявку рассмотрят не менее трех независимых экспертов и определят 300 лучших участников сезона. Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развивать свои проекты в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Награждение победителей и призеров в возрасте от 18 до 35 лет пройдет в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. Победители возрастной категории 14−17 лет примут участие в междисциплинарной проектной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где состоится торжественное награждение. Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».