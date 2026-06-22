Так, в новом сезоне хабаровские болельщики больше не увидят в составе «Тигриц» доигровщика Анастасию Акимову, связующую Анастасию Гергерт, либеро Александру Видинееву и центральную блокирующую Варвару Нарзяеву. При этом новые контракты с «Амурскими Тигрицами» заключили доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич, центральная блокирующая Белла Гацалова и либеро Дарья Железко. Помимо этого, состав хабаровской команды пополнили шесть новичков — это диагональная Ксения Андреева, либеро Виктория Гуляева, доигровщик Алина Ахметова, блокирующая Екатерина Краснова, блокирующая Карина Ахмедова и связующая Полина Сарапова.
Уже четыре волейболистки покинули состав «Амурских Тигриц»
Так, в новом сезоне хабаровские болельщики больше не увидят в составе «Тигриц» доигровщика Анастасию Акимову, связующую Анастасию Гергерт, либеро Александру Видинееву и центральную блокирующую Варвару Нарзяеву. При этом новые контракты с «Амурскими Тигрицами» заключили доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич, центральная блокирующая Белла Гацалова и.
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