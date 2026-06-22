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«СКА-Хабаровск» начал летние сборы с крупной победы

Накануне армейцы, проводящие предсезонный сбор в Москве, встречались с одним из старейших футбольных клубов России — «Красное Знамя» из Ногинска. Хабаровчане первыми пропустили на 28 минуте, провалившись на левом фланге обороны, но во втором тайме армейцы заменили весь состав и смогли переломить ход матча, одержав волевую победу над соперником. Начало «камбэку» дальневосточников положил Владислав Брагин.

Накануне армейцы, проводящие предсезонный сбор в Москве, встречались с одним из старейших футбольных клубов России — «Красное Знамя» из Ногинска. Хабаровчане первыми пропустили на 28 минуте, провалившись на левом фланге обороны, но во втором тайме армейцы заменили весь состав и смогли переломить ход матча, одержав волевую победу над соперником. Начало «камбэку» дальневосточников положил Владислав Брагин, забивший с пенальти на 54 минуте. Через две минуты армейцы реализовали угловой удар — гол забил неизвестный игрок, находящийся на просмотре. На 68 минуте Владислав Брагин оформил дубль, замкнув головой подачу с фланга, а на 80 минуте Вадим Вшивков устанавливает окончательный результат матча — 4:1 в пользу «СКА-Хабаровска».