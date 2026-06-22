Студент ДВГМУ стал амбассадором Всероссийского проекта «Центры компетенций»

Завершилось формирование команды амбассадоров проекта «Центры коммуникаций» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Студент Дальневосточного медицинского университета Артем Колесников стал одним из 60 участников команды. Будущий педиатр помогает студентам разбирать их сильные стороны и зоны роста, чтобы те могли осознанно выстраивать свое будущее. «Центр компетенций дал мне инструменты, чтобы передавать этот опыт дальше — мотивировать студентов, помогать им раскрывать свои таланты и тоже становиться частью этого большого сообщества», — рассказал Артем Колесников. Амбассадорская программа в этом году включает в себя три направления на выбор: «Голос проекта», «Мастер событий» и «Лицо в сети». Участники программы попробуют себя в роли управленцев, примут участие в запуске новых инициатив и выстраивании рабочих связей с командами по всей России. Самые активные амбассадоры примут участие в образовательном форуме «Бирюса» в Красноярском крае с 23 по 27 июля и в окружном слете амбассадоров, который состоится в Тюменской области осенью этого года.