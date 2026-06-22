ГОСТ на уборку в помещениях начнет действовать с 1 июля в России

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. В документе прописано, что уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования. Также необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Внимание нужно уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку. Уточняется, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, не доступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать два или три ведра с водой. Источник: РИА Новости.