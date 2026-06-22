Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГОСТ на уборку в помещениях начнет действовать с 1 июля в России

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. В документе прописано, что уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования. Также необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Внимание нужно уделить тому, с какой.

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. В документе прописано, что уборку в помещениях необходимо разделить на несколько этапов: уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей, а также оборудования. Также необходимо проверить, совместимы ли моющие растворы с обрабатываемыми поверхностями, подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Внимание нужно уделить тому, с какой скоростью нужно провести уборку. Уточняется, что сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, не доступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать два или три ведра с водой. Источник: РИА Новости.