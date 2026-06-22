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Toyota перевернула скорую с недоношенным младенцем на ИВЛ в Приморье

21 июня реанимобиль перевозил недоношенного новорожденного из Находки во Владивосток. На выезде из Находки в машину скорой помощи врезалась Toyota. От удара реанимобиль перевернулся. Несмотря на серьезность аварии, медики и маленький пациент остались живы. Младенца вертолетом экстренно доставили в неонатальный центр КДКБ № 1. Сейчас ребенок находится в реанимации, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

21 июня реанимобиль перевозил недоношенного новорожденного из Находки во Владивосток. На выезде из Находки в машину скорой помощи врезалась Toyota. От удара реанимобиль перевернулся. Несмотря на серьезность аварии, медики и маленький пациент остались живы. Младенца вертолетом экстренно доставили в неонатальный центр КДКБ № 1. Сейчас ребенок находится в реанимации, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Члены бригады, ехавшие в реанимобиле, доставлены во Владивостокскую клиническую больницу № 2 для осмотра и дальнейшего лечения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.