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Авторы из Хабаровского края научатся создавать качественный медиаконтент в Академии стратегических коммуникаций

Авторов контента, журналистов, редакторов, продюсеров и медиаспециалистов из Хабаровского края приглашают принять участие в спецнаправлении «Медиакультура и личный бренд» Академии стратегических коммуникаций. Заявки принимаются до 15 июля на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». В рамках спецнаправления участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Обучение включает.

Авторов контента, журналистов, редакторов, продюсеров и медиаспециалистов из Хабаровского края приглашают принять участие в спецнаправлении «Медиакультура и личный бренд» Академии стратегических коммуникаций. Заявки принимаются до 15 июля на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». В рамках спецнаправления участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Обучение включает в себя установочный онлайн-курс и образовательный курс. В конце обучения и выполнения итогового тестирования определят 100 лучших слушателей, которых пригласят на очный образовательный модуль, который пройдет с 6 по 9 августа в Калининградской области. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».