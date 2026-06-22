Названы термины, вошедшие в новый учебник по обществознанию

В параграфе 18 «Хозяйственная система» авторы объясняют: «Маркетплейс — это электронная платформа продажи товаров или услуг от различных поставщиков. Как правило, маркетплейсу не принадлежат размещенные на нем товары, он только “сводит” покупателя и продавца в одном месте, помогает им эффективно взаимодействовать. Здесь можно сравнивать цены разных поставщиков и выбирать наиболее подходящие по цене и качеству товар или услугу».