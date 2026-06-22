Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы термины, вошедшие в новый учебник по обществознанию

Среди них «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм».

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Современные экономические понятия «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм» вошли в новый учебник по обществознанию для девятых классов. Учебник напечатан под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). Он есть в распоряжении ТАСС.

«Цифровые рубли хранятся на открытых на платформе Банка России счетах цифрового рубля (в цифровых кошельках) граждан и организаций. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов, которое не зависит от комиссий и лимитов банков», — говорится в параграфе 19 «Государство в экономике».

В параграфе 18 «Хозяйственная система» авторы объясняют: «Маркетплейс — это электронная платформа продажи товаров или услуг от различных поставщиков. Как правило, маркетплейсу не принадлежат размещенные на нем товары, он только “сводит” покупателя и продавца в одном месте, помогает им эффективно взаимодействовать. Здесь можно сравнивать цены разных поставщиков и выбирать наиболее подходящие по цене и качеству товар или услугу».

В параграфе 20 «Семья в экономике» впервые вводится понятие «потребительский экстремизм». «В современном мире все чаще случается, когда потребители объявляют купленные товары некачественными, отказываются мирно решать споры с продавцами и производителями и подают на них в суд, чтобы получить выгоду. Явление получило название “потребительский экстремизм”. В Гражданском кодексе Российской Федерации для таких случаев есть понятие “злоупотребление правом” (статья 10)», — отмечается в тексте учебника.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше