Названы термины, вошедшие в новый учебник по обществознанию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Современные экономические понятия «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм» вошли в новый учебник по обществознанию для девятых классов. Учебник напечатан под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). Он есть в распоряжении ТАСС.
«Цифровые рубли хранятся на открытых на платформе Банка России счетах цифрового рубля (в цифровых кошельках) граждан и организаций. Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов, которое не зависит от комиссий и лимитов банков», — говорится в параграфе 19 «Государство в экономике».
В параграфе 18 «Хозяйственная система» авторы объясняют: «Маркетплейс — это электронная платформа продажи товаров или услуг от различных поставщиков. Как правило, маркетплейсу не принадлежат размещенные на нем товары, он только “сводит” покупателя и продавца в одном месте, помогает им эффективно взаимодействовать. Здесь можно сравнивать цены разных поставщиков и выбирать наиболее подходящие по цене и качеству товар или услугу».
В параграфе 20 «Семья в экономике» впервые вводится понятие «потребительский экстремизм». «В современном мире все чаще случается, когда потребители объявляют купленные товары некачественными, отказываются мирно решать споры с продавцами и производителями и подают на них в суд, чтобы получить выгоду. Явление получило название “потребительский экстремизм”. В Гражданском кодексе Российской Федерации для таких случаев есть понятие “злоупотребление правом” (статья 10)», — отмечается в тексте учебника.