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В Литве назвали нацистов воинами и освободителями: об этом написали в школьных учебниках

Авторы учебника в Литве назвали нацистов освободителями.

Источник: Комсомольская правда

В Литве назвали немецко-фашистских захватчиков освободителями. Такое определение содержится в учебном пособии для 10 класса местных школ.

«Вступивших в Литву немецких воинов литовцы встречали с цветами как освободителей», — приводит выдержку из учебника РИА Новости.

В то же время День Победы 9 мая в учебном пособии назван «днём оккупации». Таким образом учебник искажает историю Великой Отечественной войны.

Ранее историк Дюков рассказал, что холокост в Литве начался еще до прихода фашистов, а литовцы вместе с немцами уничтожили 200 тысяч евреев.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается.

Тем временем финский политик Мема указал, что в немецком обществе сегодня наблюдаются две тенденции: рост нацизма и враждебности по отношению к России.

Также в российской Госдуме указали, что многие страны маскируют нацизм и фашизм под патриотизм.

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