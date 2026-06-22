Economist: модель ИИ Mythos за несколько часов взломала системы АНБ США

«11 июня Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал, что Джошуа Радд, возглавляющий АНБ и киберкомандование США, сообщил ему, что Mythos “взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы”», — уточняется в материале.