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Economist: модель ИИ Mythos за несколько часов взломала системы АНБ США

Модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic за несколько часов смогла взломать почти все системы АНБ США.

Источник: Аргументы и факты

Самая мощная модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos, разработанная американской компанией Anthropic, всего за несколько часов взломала почти все секретные системы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, написал журнал The Economist.

Издание ссылается на данные замглавы комитета Сената Соединённых Штатов по разведке Марка Уорнера.

«11 июня Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал, что Джошуа Радд, возглавляющий АНБ и киберкомандование США, сообщил ему, что Mythos “взломал почти все наши секретные системы не за недели, а за часы”», — уточняется в материале.

Авторы статьи также выразили мнение, что американское правительство пытается наказать Anthropic «самым простым и доступным путём». В публикации отмечается, что для этого компании запрещается предоставлять доступ иностранцам к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5.

Напомним, в апреле появилась информация, что Anthropic ввела ограничения на использование Mythos из-за возможных угроз. На начальном этапе доступ к модели получили исключительно стратегические партнеры организации через программу Project Glasswing.

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