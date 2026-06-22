Красноярцы из 12 тысяч свечей создали «огненную картину войны»

Как рассказали в правительстве региона, в этом году в акции приняли участие более 1000 человек, среди них были губернатор Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий, жители и гости города. Также они возложили зажженные лампады у памятника Воину-освободителю и мемориальных захоронений, память павших героев почтили минутой молчания.