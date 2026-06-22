Красноярцы из 12 тысяч свечей создали «огненную картину войны»

Накануне Дня памяти и скорби 22 июня в Красноярске на мемориале Победы появилась новая «огненная картина войны» в память о погибших героях ВОВ.
Из 12 тысяч свечей воссоздали изображение Ордена Отечественной войны, учрежденного в 1942 году в качестве награды за храбрость, стойкость и мужество. Рядом зажглись надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».
Композиция получилась самой большой за всю историю акции в Красноярске — 10 на 30 метров.
Как рассказали в правительстве региона, в этом году в акции приняли участие более 1000 человек, среди них были губернатор Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий, жители и гости города. Также они возложили зажженные лампады у памятника Воину-освободителю и мемориальных захоронений, память павших героев почтили минутой молчания.
Напомним, акция «Огненные картины войны» ежегодно проводится в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны. В прошлом году в Красноярске в ней участвовали более 500 человек — они выложили из 8 тысяч свечей изображение гидроплана БЕ-4.