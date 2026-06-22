В годы оккупации немцы хоронили в общей могиле до 150 замученных человек

«В каждой могиле находятся от 15 до 150 человек. Установлено, что общее количество трупов в этих 18 могилах, по заявлениям соседних жителей Плавшука А. С. и Манукалова А. С., составляет более 1,5 тыс. человек. Трупы зарыты на глубине 20−30 сантиметров. По словам указанных свидетелей, ямы разрывались собаками, что еще подтверждается человеческими костями, которые обнаружены возле ямы», — говорится в акте от 1943 года, опубликованном в рамках проекта «Без срока давности».