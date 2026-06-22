В годы оккупации немцы хоронили в общей могиле до 150 замученных человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оккупационные власти города Артемовск Сталинской области (ныне ДНР) закапывали тела убитых граждан в 18 могилах, в каждой из которых было найдено от 15 до 150 человек. Это стало известно из акта комиссии по Сталинской области Украинской ССР о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Артемовске, с которым ознакомился ТАСС ко Дню памяти и скорби.
Согласно документу, 14 сентября 1943 года были раскопаны 18 могил жертв фашистской оккупации между алебастровыми заводами № 1 и № 2.
«В каждой могиле находятся от 15 до 150 человек. Установлено, что общее количество трупов в этих 18 могилах, по заявлениям соседних жителей Плавшука А. С. и Манукалова А. С., составляет более 1,5 тыс. человек. Трупы зарыты на глубине 20−30 сантиметров. По словам указанных свидетелей, ямы разрывались собаками, что еще подтверждается человеческими костями, которые обнаружены возле ямы», — говорится в акте от 1943 года, опубликованном в рамках проекта «Без срока давности».
Там уточняется, что в этих могилах были захоронены «женщины, дети и мужчины из гражданского населения и военнопленные». К 1943 году давность могил составляла от 1 до 1,5 лет, но опознать тела было уже невозможно. «Распознать родственников среди этой массы замученных население не могло, так как трупы сильно истлели и сильно истлена одежда», — поясняется в архивном документе.
Также составители акта в те годы провели опрос местных жителей, из которого стало известно, что фашистами были замучены еще около 35 человек, а убиты — порядка 438.
22 июня считается Днем памяти и скорби. В эту дату на рассвете 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза, начав самую кровопролитную и разрушительную войну в истории.