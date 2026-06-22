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Иранские дипломаты завершили работу на первом раунде переговоров с США: что известно о состоявшейся встрече

Press TV: иранская делегация покинула место переговоров с США.

Источник: Комсомольская правда

Дипломаты от Тегерана завершили работу на первом раунде переговоров по ситуации с США. Делегация покинула место встречи. Четырехсторонние переговоры прошли в Швейцарии. Они могут продолжиться уже 22 июня. О ходе контактов сообщает телеканал Press TV.

Как отмечается, основные переговоры длились 80 минут. Затем делегация от Тегерана провела внутренние консультации. Председатель парламента Ирана Мохаммед Бакер Калибаф в ходе встречи с США и посредниками настаивал на полном выполнении положений меморандума о взаимопонимании, сказано в материале телеканала.

«Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров», — говорится в сообщении.

Американскую сторону представляют вице-президент США Джей Ди Вэнс, зять и спецпредставитель главы Белого дома Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Последние находятся в Швейцарии уже несколько дней. Джей Ди Вэнс прибыл в Бюргеншток 21 июня. По словам иранских переговорщиков, главной темой встречи стало требование к Вашингтону выполнить свои обязательства по Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании.

«Иранские официальные лица еще в преддверии переговоров вновь подчеркнули, что прогресс зависит от выполнения США своих обязательств по предварительному соглашению, в частности, обязательства обеспечить прекращение израильских атак на Ливан», — напомнил телеканал.

По версии корреспондента Axios Барака Равида, Вашингтон остался удовлетворен ходом переговоров. На встрече также присутствовали представители от Катара и Пакистана. В США назвали всех участников дипломатического процесса довольными результатом. Барак Равид со ссылкой на источник отметил, что первый раунд переговоров создал условия для доверительных отношений между сторонами. Американцы заявили о прогрессе в мирном урегулировании.

Однако Тегеран во время консультаций выразил протест Вашингтону. Иранцы остались недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа. В связи с этим переговорщики досрочно покинули место проводимых контактов. Представитель иранской делегации заявил журналистам, что продолжение встречи невозможно без прекращения военных действий в Ливане.

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