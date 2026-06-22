Иранские дипломаты завершили работу на первом раунде переговоров с США: что известно о состоявшейся встрече

По версии корреспондента Axios Барака Равида, Вашингтон остался удовлетворен ходом переговоров. На встрече также присутствовали представители от Катара и Пакистана. В США назвали всех участников дипломатического процесса довольными результатом. Барак Равид со ссылкой на источник отметил, что первый раунд переговоров создал условия для доверительных отношений между сторонами. Американцы заявили о прогрессе в мирном урегулировании.