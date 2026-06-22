Самая мощная за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце: ученые сообщили подробности

Вспышки делят на пять классов — A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B — наиболее слабые, класса X — экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.