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Самая мощная за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце: ученые сообщили подробности

На Солнце утром в воскресенье, 21 июня 2026 года, произошла самая мощная за последние две с половиной недели вспышка, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом на своем сайте сообщил Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Последняя вспышка произошла сегодня в 05:46 — уровень M2.6 (сильная)», — заявили ученые, добавив, что явление стало наиболее мощным за последние 2,5 недели.

Вспышки делят на пять классов — A, B, C, M и X. Каждому из них соответствует свой уровень потока рентгеновского излучения, увеличивающийся десятикратно на каждом шаге. Вспышки классов A и B — наиболее слабые, класса X — экстремальные, способные вызывать масштабное отключение радиосвязи и полярные сияния.

Ранее землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца.