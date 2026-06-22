Фестиваль «Господин Вареник» отгремел в Святогорье Хабаровского края

В селе Святогорье района имени Лазо состоялся яркий кулинарный праздник — фестиваль-конкурс «Господин Вареник». Это традиционное мероприятие, которое собирает сотни гостей и любителей народной кухни из разных уголков района. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С самого утра центральная площадь Святогорья превратилась в импровизированную кулинарную студию. Более 20 команд, представляющих разные населенные пункты района имени Лазо, развернули свои мобильные кухни и приступили к соревнованию.
В традиционном конкурсе «Народное дело — вареники лепить» за звание лучших боролись шесть команд из Бичевой, Мухена, из Святогорья, Екатеринославки, Георгиевки и администрации Хорского городского поселения. Участники демонстрировали не только классические рецепты — с творогом, картофелем и капустой, — но и авторские начинки: с лесными ягодами, мясом, грибами.
Жюри оценивало блюда по нескольким критериям: внешний вид, аромат, консистенция теста, сбалансированность вкуса и оригинальность подачи. По итогам соревнования победу одержала команда из села Георгиевка «Георгиевские Хуторянки».
Ещё одним захватывающим испытанием стал конкурс на самый большой вес вареников. Хозяюшки из Бичевой, Святогорья и поселка Хор продемонстрировали свое мастерство. Победителями стала команда из Святогорья, налепив более 40 килограммов вареников!
А команда из Хора, хоть и уступила в весе, поразила всех самыми аккуратными, аппетитными и разнообразными по начинке изделиями.
— «Господин Вареник» — это не просто возможность попробовать десятки видов аппетитных вареников. Это настоящий праздник дружбы, единства традиций всех наших поселений. Именно традиции делают наш фестиваль таким особенным, наполняя его теплом и искренностью, — подчеркнули в администрации района имени Лазо.
Программа фестиваля вышла далеко за рамки конкурса. Для гостей были организованы интерактивные зоны: мастер-классы по раскатке теста и лепке вареников разных форм, дегустационные ряды, где каждый мог попробовать блюда участников, а также выставка изделий декоративно-прикладного искусства местных умельцев.
Яркую атмосферу дополнили выступления творческих коллективов района.