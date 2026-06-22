Фестиваль «Господин Вареник» отгремел в Святогорье Хабаровского края

В традиционном конкурсе «Народное дело — вареники лепить» за звание лучших боролись шесть команд из Бичевой, Мухена, из Святогорья, Екатеринославки, Георгиевки и администрации Хорского городского поселения. Участники демонстрировали не только классические рецепты — с творогом, картофелем и капустой, — но и авторские начинки: с лесными ягодами, мясом, грибами.