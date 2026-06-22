В конце июня в Красноярске ожидается 30-градусная жара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики рассказали о погоде на рабочую неделю.
В понедельник, 22 июня, ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +24 градусов.
Во вторник температура поднимется до +26C. В течение дня прогнозируется облачная погода с прояснениями.
В среду будет ясно, а температура достигнет +30 градусов.
25 июня, несмотря на пасмурное небо, воздух прогреется до +30C. Такая же температура ожидается и в пятницу. Однако во второй половине дня возможен небольшой дождь.