Железногорск готовится отметить День города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошло заседание организационного комитета, посвященное подготовке празднования Дня города Железногорска.
Совещание прошло под руководством и. о. заместителя главы города по социальным вопросам Юлии Грудининой. В обсуждении приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Сергей Бурцев, депутаты Никита Травников, Ирина Кузоро и представители различных подразделений администрации и силовых структур.
Руководитель МКУ «Управление культуры» Жанна Хмелева презентовала основную концепцию праздника. В этом году Железногорск отмечает 76-летие, а городской парк культуры и отдыха имени Кирова — 70-летие. Эти события решено объединить, отметили в Совете депутатов Железногорска.
Праздничная программа будет продолжаться два дня — 25 и 26 июля. Для горожан подготовят праздничные локации, концерты творческих коллективов и спортивные мероприятия. Программа рассчитана на все возраста, от самых маленьких детей до представителей старшего поколения.
Вечером 25 июля на стадионе «Труд» выступят музыкальные кавер-группы.
Также принято решение не проводить праздничного фейерверка.
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