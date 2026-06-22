Вынес 50 бойцов с поля боя и уничтожил пулемётчика: Минобороны раскрыло детали двух подвигов в зоне СВО

Ещё один подвиг совершил командир танка, младший сержант Дмитрий Светлаков. Его подразделение получило задачу обеспечить огневую поддержку штурмовой группы. Когда поступила информация о пулемётном расчёте ВСУ, который мешал продвижению российских войск, Светлаков оперативно принял координаты и приказал наводчику-оператору открыть огонь. «Точным выстрелом из вооружения танка пулемётный расчёт был ликвидирован, что способствовало дальнейшему безопасному продвижению штурмовой группы», — отметили в МО.