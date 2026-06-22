Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран рассказал ТАСС о подлости и трусости бандеровцев

Иван Мартынушкин также сообщил, что дивизия СС «Галичина» разбежалась вместо того, чтобы принять бой.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин в интервью ТАСС рассказал о подлости и трусости бандеровцев, против которых он сражался на территории Западной Украины.

«Первое время мы мало что знали о бандеровцах. А бандеровцы были, когда мы уже в западную часть Украины вошли. Сначала мы Житомир освободили, за Житомиром была Шепетовка, Шепетовку прошли, потом освободили Львов, а вот уже после Львова — там уже действовали бандеровцы. Львов и вся часть приграничная к полякам была территорией бандеровцев», — поделился воспоминаниями ветеран.

По его словам, у красноармейцев «тогда был приказ: в избах меньше пяти человек не останавливаться, обязательно выставлять караулы, по улицам меньше пяти человек не ходить, быть настороже». «Потому что были нападения на одиночек», — пояснил Мартынушкин.

«Тогда против нас действовала “знаменитая” дивизия “Галичина” СС. Они бой не приняли, а разбежались по лесам, по окрестностям, по домам», — констатировал ветеран.

«Поэтому нам из “Смерша” было указание: когда заходите в дом и видите — сидит мужчина, сразу обращайте внимание на стрижку, на одежду, на все детали. И по ним уже можете определить, кто это — действительно ли хозяин дома», — рассказал собеседник агентства.

«А бандеровцы маскировались: дети на руках, женщина рядом. Нам приходилось и под матрасы заглядывать, и в хлеву искать. И вот смотришь, а там сапоги или еще что из одежды немецкой. Народ крестьянский, жалко сапоги выбрасывать. Вплоть до того даже приходилось: “А ну-ка, разденься, а ну-ка, рубашку расстегни”. А там белье-то немецкое. А немецкое белье от нашего здорово отличалось. Оно такое сетчатое», — привел примеры ветеран.

«На нашем участке был смертельно ранен [Николай] Ватутин, командующий фронтом. Он проезжал из штаба фронта в какую-то воинскую часть. Потом прошел слух, что бандеровцы устроили засаду и подстрелили нашего командира», — сказал Мартынушкин.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.