Ветеран рассказал ТАСС о подлости и трусости бандеровцев

«Первое время мы мало что знали о бандеровцах. А бандеровцы были, когда мы уже в западную часть Украины вошли. Сначала мы Житомир освободили, за Житомиром была Шепетовка, Шепетовку прошли, потом освободили Львов, а вот уже после Львова — там уже действовали бандеровцы. Львов и вся часть приграничная к полякам была территорией бандеровцев», — поделился воспоминаниями ветеран.