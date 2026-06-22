В Госдуме вновь предлагают сделать 31 декабря выходным

«Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря — это выходной день, это не рабочий день, это выходной день. У нас в этом году, в следующем году это будут нерабочие дни, но это все делается через перенос. Чтобы не было этих искусственных переносов, надо зафиксировать — и все», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.