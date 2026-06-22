В Госдуме вновь предлагают сделать 31 декабря выходным

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на законодательном уровне закрепить 31 декабря как постоянный выходной день.
«Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря — это выходной день, это не рабочий день, это выходной день. У нас в этом году, в следующем году это будут нерабочие дни, но это все делается через перенос. Чтобы не было этих искусственных переносов, надо зафиксировать — и все», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.
По словам парламентария, для того чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря: «В любом случае, 1−7 января включительно совпадет с каким-либо выходным днем, что позволит при необходимости увеличить продолжительность новогодних праздников до 8, до 9. Правительство будет смотреть в зависимости от того, какой календарь, какой год, для оптимизации».
Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, напротив, заявил, что последний день года — 31 декабря — должен оставаться рабочим, а выходной лучше перенести на май.