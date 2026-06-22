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Семья с тремя детьми оказалась заперта в лифте в Кокшетау

Семью с тремя детьми пришлось вызволять из лифта спасателям в Кокшетау, также они пришли на помощь ребенку который не открывал дверь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

По данным ведомства, накануне кокшетауские спасатели оперативно отреагировали сразу на два происшествия. В первом случае помощь потребовалась ребенку, а во втором — семье, оказавшейся заблокированной в лифте.

В первом случае ребенок 2019 года рождения длительное время не открывал дверь матери. В итоге спасатели с помощью альпинистского снаряжения проникли в квартиру через балкон пятого этажа и обеспечили доступ внутрь. После ребенок был передан маме. Медицинская помощь не потребовалась.

Во втором случае в лифте застряла семья из пяти человек, среди которых было трое детей. После длительного ожидания специалистов обслуживающей организации на помощь прибыли сотрудники ОСВОД, которые вскрыли двери лифта и эвакуировали людей. Никто не пострадал, отметили в МЧС.

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