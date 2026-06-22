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В Комсомольске-на-Амуре мост через озеро Мылка отремонтируют за 109 миллионов рублей

Мост-дублёр в Городе Юности впервые за десять лет получит новое покрытие и деформационные швы.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре начался долгожданный ремонт моста через озеро Мылка. Сооружению, построенному ещё в 1982 году к 50-летию города, наконец-то вернут надёжность. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, работы ведутся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Общая стоимость — 109 миллионов рублей. В краевом министерстве транспорта уточнили, что к ремонту приступили по просьбам жителей. Последний масштабный ремонт моста проводился более десяти лет назад, и сооружение давно требовало обновления.

Подрядчик уже завершил подготовительные работы, окрасил пролётные строения и опоры, демонтировал старое барьерное ограждение. Сейчас дорожники обустраивают парапетные блоки. Впереди — устройство деформационного шва с металлическим окаймлением, укрепление конусов монолитным бетоном, установка новых знаков и укладка асфальта. Работы контролируются краевым министерством транспорта и общественниками.

— Мост через озеро Мылка давно нуждался в ремонте. А теперь благодаря нацпроекту наконец взялись за дело! Это огромное облегчение для всех нас, жителей Комсомольска: мост — важная часть нашей повседневной жизни, — рассказал местный житель Сергей Петрович.

Мост является частью трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре». Параллельно дорожники обновляют проблемный отрезок между 384 и 393 километрами: фрезеруют старое покрытие, расчистят кюветы, уложат новые слои дорожной одежды. На эти работы выделено более 398,7 миллиона рублей. Всего в крае по нацпроекту обновят свыше 140 километров трасс.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru