В Комсомольске-на-Амуре мост через озеро Мылка отремонтируют за 109 миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, работы ведутся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Общая стоимость — 109 миллионов рублей. В краевом министерстве транспорта уточнили, что к ремонту приступили по просьбам жителей. Последний масштабный ремонт моста проводился более десяти лет назад, и сооружение давно требовало обновления.