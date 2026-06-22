Кнутов: супероружие РФ собьет новые ракеты ВСУ с дальностью от 500 км

«Сбить ракету мы сможем различными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК): С-300ПМУ-2, С-400, С-350 “Витязь”. И я уже не говорю про С-500 “Прометей” и Бук-М2. И даже при определенных условиях комплекс “Панцирь” может работать. Что еще о Crossbow можно сказать, планируемый темп производства — около 20 ракет в месяц. Стоимость ракеты составляет около 400−500 тысяч евро», — пояснил эксперт.