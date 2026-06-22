Кнутов: супероружие РФ собьет новые ракеты ВСУ с дальностью от 500 км

Российские войска имеют целый арсенал оружия для уничтожения новых британских ракет Crossbow, которые планируют передать Украине, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, по данным Financial Times, МО Великобритании представило три прототипа дальнобойных ракет, разработанных специально для ВСУ. Одной из таких ракет является Crossbow от MBDA UK, которая использует собственную систему визуального наведения и полностью лишена компонентов из США.
Масса боевой части ракеты составляет около 300 кг, дальность полета — до 800 километров. Уточняется, что ракета предназначена для работы в сложных условиях, где сигналы GPS могут быть заглушены или ослаблены.
Кнутов отметил, что сбить британскую ракету на вооружении ВСУ сможет почти любое соответствующее российское оружие.
«Сбить ракету мы сможем различными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК): С-300ПМУ-2, С-400, С-350 “Витязь”. И я уже не говорю про С-500 “Прометей” и Бук-М2. И даже при определенных условиях комплекс “Панцирь” может работать. Что еще о Crossbow можно сказать, планируемый темп производства — около 20 ракет в месяц. Стоимость ракеты составляет около 400−500 тысяч евро», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что угрожающие РФ британские ракеты с дальностью от 500 км уничтожат на заводах.