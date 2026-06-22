Дожди и грозы ожидаются в Прикамье на текущей неделе

В первый рабочий день недели вероятны грозы и ливневые дожди, однако будет довольно тепло, воздух прогреется до +22… +27 °С. Уже на следующий день температура начнёт снижаться, а к среде, 24 июня, столбик термометра опустится до +16… +21 °С. Оба дня при этом в крае будет дождливо. В четверг и пятницу вероятен перерыв в осадках, температура воздуха +16… +21 °С.