КСИР: Израиль ждёт повторение позора 2000 года, если он не покинет Ливан

«Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю… Если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», — сказал он.
Заявление цитирует телеканал Press TV. В материале сказано, что, напоминая про историю, Каани подразумевает вывод ВС Израиля с юга Ливана.
По данным Reuters, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в пятницу. При этом ВВС Израиля продолжают наносить удары по югу Ливана.
По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии США обсудят ядерную программу и перемирие в Ливане.