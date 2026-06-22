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КСИР: Израиль ждёт повторение позора 2000 года, если он не покинет Ливан

ЦАХАЛ ждёт повторение событий 2000 года, если военные Израиля самостоятельно не покинут юг Ливана, заявил командующий силами «Кудс» КСИР Исмаил Каани.

Источник: Аргументы и факты

ЦАХАЛ ждёт повторение событий 2000 года, если военные Израиля самостоятельно не покинут юг Ливана, заявил командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани.

«Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю… Если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», — сказал он.

Заявление цитирует телеканал Press TV. В материале сказано, что, напоминая про историю, Каани подразумевает вывод ВС Израиля с юга Ливана.

По данным Reuters, Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в пятницу. При этом ВВС Израиля продолжают наносить удары по югу Ливана.

По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии США обсудят ядерную программу и перемирие в Ливане.

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