КСИР: Израиль ждёт повторение позора 2000 года, если он не покинет Ливан

«Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю… Если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», — сказал он.