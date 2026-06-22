В новых учебниках истории расскажут о вкладе военных КНДР в освобождение Курщины

После завершения активных боевых действий северокорейские сапёры с осени участвовали в масштабном разминировании освобождённых территорий совместно с российскими подразделениями. 2 декабря губернатор Александр Хинштейн доложил президенту России, что в группировку по разминированию входят инженерные формирования КНДР. 29 декабря Герасимов сообщил, что КНДР оказала большую помощь в разминировании Глушковского, Кореневского и Суджанского районов. К 13 декабря корейские специалисты очистили более 42 тысяч гектаров и уничтожили свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов. В знак признания их вклада российские власти приняли решение установить в Курской области памятник воинам КНДР, а посол России в Южной Корее заявил, что наша страна никогда не забудет величие Корейской народной армии.