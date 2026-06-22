Бунт против Зеленского начнётся в Лимане: ВСУ повернут оружие на Киев

«Там несколько было попыток дезертирства, их пока предотвратили. Но я думаю, что когда дойдёт до критической точки, когда перестанут полностью поступать патроны и, самое главное, продукты, вот тогда они начнут разбегаться», — дал прогноз полковник в отставке.