Бунт против Зеленского начнётся в Лимане: ВСУ повернут оружие на Киев

Дислоцирующаяся в Красном Лимане группировка ВСУ фактически лишилась прямого командования. Крупные украинские военачальники покинули город, оставив подразделения под «дистанционным управлением». Тем временем российские военные фиксируют участившиеся попытки дезертирства.
О ситуации в городе в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Есть данные о том, что командование, особенно крупное командование, бросило боевиков, уехали на другие направления, — отметил Матвийчук. — Фактически генералитет пренебрег жизнями и судьбой обычных солдат».
По данным военного эксперта, в настоящее время основные силы противника в Красном Лимане оттеснены с выгодных рубежей.
«Боевики ВСУ сейчас находятся на вторых позициях, которые они оборудовали. Центр города уже освобождён. По окраинам города, по некоторым блиндажам и совместно с природными барьерными рубежами противник пока выдерживает позиции», — пояснил эксперт.
Моральный дух личного состава ВСУ сломлен. В войсках зреет понимание неизбежного поражения, заявил также Матвийчук.
«Там несколько было попыток дезертирства, их пока предотвратили. Но я думаю, что когда дойдёт до критической точки, когда перестанут полностью поступать патроны и, самое главное, продукты, вот тогда они начнут разбегаться», — дал прогноз полковник в отставке.
Матвийчук добавил, что взятие под контроль города в совокупности с наступлением на константиновском направлении решает ключевую задачу.
«Взятие Красного Лимана позволяет совместно с силами, которые бьют врага в Константиновке, идти на полное освобождение Донецкой Народной Республики и выходить к её административным границам», — заключил Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что командование ВСУ предприняло отчаянные попытки деблокировать свою группировку в районе Красного Лимана, перебрасывая в зону боев бронегруппы. Однако эти действия не увенчались успехом и привели к огромным потерям противника.