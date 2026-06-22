За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров, на воде погибли три человека

За сутки зарегистрировано три происшествия на воде. В Ирбейско-Саянском округе на реке Пезо перевернулась лодка с четырьмя мужчинами: один из них утонул, остальные самостоятельно выбрались на берег. В Козульском округе, в районе деревни Шадрино, на берегу Чулыма обнаружили тело мужчины. Еще одно тело очевидцы нашли в реке Казыр в районе деревни Петропавловка Курагинского округа.