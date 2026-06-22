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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров, на воде погибли три человека

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланском загорелся гараж на площади 110 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланском загорелся гараж на площади 110 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В селе Павловка Назаровского округа сгорели хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пожар также произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

За сутки зарегистрировано три происшествия на воде. В Ирбейско-Саянском округе на реке Пезо перевернулась лодка с четырьмя мужчинами: один из них утонул, остальные самостоятельно выбрались на берег. В Козульском округе, в районе деревни Шадрино, на берегу Чулыма обнаружили тело мужчины. Еще одно тело очевидцы нашли в реке Казыр в районе деревни Петропавловка Курагинского округа.

Пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. За неделю в крае потушили 107 пожаров, погибших нет, три человека травмированы, 33 человека спасены. На акваториях за неделю утонули семь человек.