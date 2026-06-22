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С начала года кибермошенники похитили у жителей края более 1,1 млрд рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя края. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,133 млрд рублей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя края. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,133 млрд рублей.

По данным краевой прокуратуры, за указанный период раскрыто 600 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В суды региона направлено 351 уголовное дело.

Только за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 84 жителя края. Общий ущерб превысил 51 млн рублей.

Наиболее распространенными схемами обмана стали звонки и сообщения от лжесотрудников спецслужб и различных организаций, якобы заботившихся о сохранности денежных средств граждан.