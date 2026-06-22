Студия Amazon MGM отказалась от выпуска фильма об OpenAI с Юрой Борисовым

Amazon MGM Studios вышла из проекта Artificial — художественного фильма о событиях в OpenAI и временном отстранении Сэма Альтмана от руководства компанией в 2023 году. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает Variety.
Решение было принято на завершающем этапе производства, хотя съемки практически завершены, а результаты тестовых показов оказались положительными. Режиссером картины выступил Лука Гуаданьино, главную роль исполнил Эндрю Гарфилд. Юра Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Айк Баринхолц — Илона Маска.
В Amazon MGM заявили, что высоко оценивают работу режиссера и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с ним, но пришли к выводу, что выпуском фильма должен заняться другой партнер. Студия намерена помочь создателям найти нового дистрибьютора, проект пока не считается закрытым. Дата премьеры не раскрывается, говорится в материале.
В начале лета 2025 года актер Юрий Борисов официально получил роль в фильме Artificial («Искусственный») режиссера Луки Гуаданьино. Картина расскажет об основателях компании OpenAI, разработавшей первый массовый искусственный интеллект ChatGPT, и о событиях, которые происходили в ней в 2023 году. В Сети уже появились первые кадры со съемок, на которых Борисов предстал в образе сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Что известно о фильме и герое, образ которого на экране воплотит российский актер, — в материале «Вечерней Москвы».