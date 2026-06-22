Студия Amazon MGM отказалась от выпуска фильма об OpenAI с Юрой Борисовым

В начале лета 2025 года актер Юрий Борисов официально получил роль в фильме Artificial («Искусственный») режиссера Луки Гуаданьино. Картина расскажет об основателях компании OpenAI, разработавшей первый массовый искусственный интеллект ChatGPT, и о событиях, которые происходили в ней в 2023 году. В Сети уже появились первые кадры со съемок, на которых Борисов предстал в образе сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Что известно о фильме и герое, образ которого на экране воплотит российский актер, — в материале «Вечерней Москвы».