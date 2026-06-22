Шутка закончилась трагедией: красноярский подросток изображал тонущего и утонул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего подростка на одном из водоемов города.
Вечером 19 июня юноша отдыхал с друзьями на берегу озера возле улицы Монтажников. Несмотря на запрет на купание, подростки зашли в воду.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, молодой человек нырял с пирса и изображал тонущего. В какой-то момент он действительно не вынырнул из воды.
Тело подростка достали из озера другие отдыхающие.
Сейчас сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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