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Названы регионы со средней пенсией неработающих свыше 30 тыс. рублей

В список таких регионов, в частности, вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Коми и Якутия.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Средняя пенсия неработающих россиян в марте этого года превысила 30 тыс. рублей в 13 регионах РФ. Таковы данные Социального фонда России, с которыми ознакомился ТАСС.

В список таких регионов вошли Хабаровский край (30 тыс.), Карелия (31,5 тыс.), Архангельская область (32,5 тыс.), Коми (32,7 тыс.), Якутия (34,4 тыс.), Сахалинская область (34,8 тыс.), Мурманская область (35,4 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (37,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (38,3 тыс.), Магаданская область (39 тыс.), Камчатский край (39,3 тыс.), Ненецкий АО (39,8 тыс.) и Чукотский АО (43,7 тыс.).

В целом средний размер пенсии среди неработающих в РФ в марте 2026 года составил 25 647 рублей.

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