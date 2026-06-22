Мошенники предлагают выпускникам за деньги повысить баллы ЕГЭ, это обман

«Я обращаюсь ко всем: не ведитесь на это. ЕГЭ — не лотерея и не торг. Результат нельзя купить. И ни один звонок “специалиста” не изменит ни одной цифры в вашем протоколе», — предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.