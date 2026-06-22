Человек создал для них рай: Учёные объяснили, почему прожорливые испанские слизни не уйдут из России

Испанский слизень (Arion vulgaris) — это инвазивный вид наземных брюхоногих моллюсков, который изначально обитал в Юго-Западной Европе, но из-за торговли растениями и глобального потепления массово распространился по Центральной и Северной Европе, став серьёзным сельскохозяйственным вредителем. В отличие от местных видов, он достигает крупных размеров (до 12−15 см), чрезвычайно прожорлив, всеяден (поедает живые растения, падаль и фекалии), практически не имеет естественных врагов из-за густой и невкусной слизи и способен к самооплодотворению, откладывая до 400 яиц за сезон, что приводит к взрывному росту популяций и полному уничтожению урожая на огородах в дождливые годы.