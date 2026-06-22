Красноярский край присоединился к международной акции «Огненные картины войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акция «Огненные картины войны» прошла в Красноярске на мемориале Победы.
В ней приняли участие губернатор Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий, жители и гости города.
Всего участниками акции стали более 1000 человек, которые зажгли 12 000 свечей.
Из свечей сложили огненную картину размером 10 на 30 метров — самую большую в истории акции в Красноярске. Участники воссоздали изображение Ордена Отечественной войны, учреждённого в 1942 году в качестве награды за храбрость, стойкость и мужество. Рядом зажгли надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».
После этого участники возложили зажжённые лампады у памятника Воину-освободителю и мемориальных захоронений. Так акция перешла в «Свечу Памяти».
Память павших почтили минутой молчания.
Акцию «Огненные картины войны» ежегодно проводят «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны. В прошлом году в Красноярске в ней участвовали более 500 человек — они выложили изображение гидроплана БЕ-4.