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Красноярский край присоединился к международной акции «Огненные картины войны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акция «Огненные картины войны» прошла в Красноярске на мемориале Победы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акция «Огненные картины войны» прошла в Красноярске на мемориале Победы.

В ней приняли участие губернатор Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, участники боевых действий, жители и гости города.

Всего участниками акции стали более 1000 человек, которые зажгли 12 000 свечей.

Из свечей сложили огненную картину размером 10 на 30 метров — самую большую в истории акции в Красноярске. Участники воссоздали изображение Ордена Отечественной войны, учреждённого в 1942 году в качестве награды за храбрость, стойкость и мужество. Рядом зажгли надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».

После этого участники возложили зажжённые лампады у памятника Воину-освободителю и мемориальных захоронений. Так акция перешла в «Свечу Памяти».

Память павших почтили минутой молчания.

Акцию «Огненные картины войны» ежегодно проводят «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны. В прошлом году в Красноярске в ней участвовали более 500 человек — они выложили изображение гидроплана БЕ-4.

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