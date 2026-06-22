Российское военно-историческое общество (РВИО) передает украинским военнопленным учебники по истории, соавтором которых является помощник президента РФ Владимир Мединский, а также издания «Черная книга. Зверства бандеровцев». Об этом на заседании комиссии Совета Федерации заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.
По его словам, часть военнопленных обменивается этими материалами, и их просят изучать содержание и отвечать на вопросы по нему. Ранее Мединский сообщал, что благодаря этим книгам пленные «проведут время с пользой» и «прочистят мозги от мусора».
Мягков также уточнил, что аналогичные издания переводятся на иностранные языки, включая английский и финский. Учебник по истории для 10−11-х классов авторства Мединского, Торкунова и Чубарьяна используется в российских школах с 1 сентября 2023 года; с 2025 года на единые учебники перешли учащиеся 5−7-х классов, а с сентября 2026 года по ним начнут заниматься 8−9-е классы. На Украине авторы заочно осуждены.
В ходе того же заседания Мягков выступил с инициативой признать преступными не только украинские формирования «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Айдар»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), но также Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР), командование ВСУ и офис президента Украины, проводя параллель с Нюрнбергским процессом.
Россия и Украина регулярно проводят обмены военнопленными. 5 июня стороны вернули по 185 военнослужащих при посредничестве ОАЭ. Возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова; после оказания помощи их доставят в Россию для лечения и реабилитации. Предыдущий крупный обмен состоялся 15 мая (по 205 человек), а в апреле и марте 2026 года прошли обмены по формулам «193 на 193», «175 на 175», «200 на 200» и «300 на 300».
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