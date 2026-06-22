Мягков: украинские пленные изучают учебники истории Мединского

Россия и Украина регулярно проводят обмены военнопленными. 5 июня стороны вернули по 185 военнослужащих при посредничестве ОАЭ. Возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова; после оказания помощи их доставят в Россию для лечения и реабилитации. Предыдущий крупный обмен состоялся 15 мая (по 205 человек), а в апреле и марте 2026 года прошли обмены по формулам «193 на 193», «175 на 175», «200 на 200» и «300 на 300».