В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах

«Я напомню, что в советский период в школах обычно изучались несколько языков: английский, немецкий и французский как минимум. Сейчас, как известно, Россия переживает некий поворот на Восток, по крайней мере, он провозглашён. Арабский язык — один из наиболее распространённых в мире. Укрепление отношений с арабскими странами — это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно», — заявил Смолин.