В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах

Введение арабского языка в программу российских школ с 1 сентября, анонсированное министерством просвещения, продиктовано укреплением внешнеполитических связей и растущей потребностью в профильных специалистах. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Парламентарий напомнил, что в советской системе образования существовала практика изучения нескольких языков, и текущая геополитическая ситуация вносит свои коррективы.
«Я напомню, что в советский период в школах обычно изучались несколько языков: английский, немецкий и французский как минимум. Сейчас, как известно, Россия переживает некий поворот на Восток, по крайней мере, он провозглашён. Арабский язык — один из наиболее распространённых в мире. Укрепление отношений с арабскими странами — это одно из направлений внешней политики. И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно», — заявил Смолин.
В то же время депутат обратил внимание на практические сложности реализации этой инициативы. Он подчеркнул, что успех нововведения будет напрямую зависеть от кадрового потенциала. Смолин отметил, что арабский язык имеет несколько вариантов, что требует особой квалификации от преподавателей.
«Другое дело — надо понимать, какие будут возможности выбора, насколько у нас есть специалисты, способные обеспечить изучение арабского языка. Надеюсь, что коллеги из министерства просвещения, прежде чем заявлять о включении в школьную программу уроков арабского, всё просчитали», — резюмировал Смолин.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. При этом он отметил, что представители министерства подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги писателей страны, которые передали в ОАЭ.